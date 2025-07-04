Вернувшиеся из плена бойцы обернулись во флаги и кричали «Россия!» перед отъездом домой

Министерство обороны поделилось первыми кадрами с российскими бойцами, которые были возвращены домой из украинского плена. Наши парни с флагами страны заходят в автобус, скандируя «Россия». У всех отличное настроение, скоро солдаты вернутся в Москву.

Минобороны показало первые кадры бойцов ВС РФ, возвращённых из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

На данный момент бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, но уже в ближайшее время они прибудут в Россию.