Вернувшиеся из плена бойцы обернулись во флаги и кричали «Россия!» перед отъездом домой
Минобороны показало первое видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ
Министерство обороны поделилось первыми кадрами с российскими бойцами, которые были возвращены домой из украинского плена. Наши парни с флагами страны заходят в автобус, скандируя «Россия». У всех отличное настроение, скоро солдаты вернутся в Москву.
Минобороны показало первые кадры бойцов ВС РФ, возвращённых из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России
«В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
На данный момент бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, но уже в ближайшее время они прибудут в Россию.
Напомним, что сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. Российская сторона взамен на наших бойцов, передала Незалежной группу украинских солдат. Информацию об обмене уже подтвердили в Минобороны России. Вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в медучреждения, где им окажут необходимую помощь и реабилитацию.
Обложка © Telegram / Минобороны России