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27 июня, 14:49

Путин: Обмен пленными с Украиной благоприятно повлияет на будущие переговоры

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Обмены военнопленными между Россией и Украиной крайне важны, поскольку они сыграют существенную роль на дальнейших переговорах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистами.

Глава государства напомнил, что совсем недавно состоялся очередной этап обмена попавшими в плен солдатами. По его словам, это является следствием договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

«Всё-таки это важно. Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы», — пояснил российский президент на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

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Напомним, что 26 июня Россия и Украина провели ещё один этап обмена пленными военнослужащими. Сколько именно наших солдат вернулось из украинского плена, не уточняется, но на фотографии их больше 20. Предыдущие шаги в этом направлении стороны сделали 9, 10 и 12, 14, 19 и 20 июня.

Владимир Озеров
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