Путин: Обмен пленными с Украиной благоприятно повлияет на будущие переговоры

Обмены военнопленными между Россией и Украиной крайне важны, поскольку они сыграют существенную роль на дальнейших переговорах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистами.

Глава государства напомнил, что совсем недавно состоялся очередной этап обмена попавшими в плен солдатами. По его словам, это является следствием договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

«Всё-таки это важно. Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы», — пояснил российский президент на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.