15 сентября, 12:40

Путин: Опыт борьбы с коронавирусом лёг в основу проекта Санитарный щит

Основой федерального проекта «Санитарный щит» стал опыт Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса. Он направлен на защиту граждан от новых биологических угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

«Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса — прим. Life.ru), во многом лёг в основу федерального проекта по созданию так называемого «санитарного щита» нашей страны. Его основная задача — уберечь граждан от новых биологических угроз», — сказал он.

Проект «Санитарный щит» разрабатывается для повышения готовности страны к новым вирусным и биологическим угрозам, используя наработанный опыт борьбы с CoViD-19.

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгунья
Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгунья

Ранее сообщалось, что в России фиксируются новые геноварианты коронавируса, но они вызывают лишь привычные респираторные инфекции. С конца июля — начала августа наблюдается небольшой рост заболеваемости, но течение болезни остаётся лёгким. Новые варианты вируса не меняют общей картины и информация о них регулярно публикуется.

Милена Скрипальщикова
