Путин: Опыт борьбы с коронавирусом лёг в основу проекта Санитарный щит

Основой федерального проекта «Санитарный щит» стал опыт Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса. Он направлен на защиту граждан от новых биологических угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.

«Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса — прим. Life.ru), во многом лёг в основу федерального проекта по созданию так называемого «санитарного щита» нашей страны. Его основная задача — уберечь граждан от новых биологических угроз», — сказал он.

Проект «Санитарный щит» разрабатывается для повышения готовности страны к новым вирусным и биологическим угрозам, используя наработанный опыт борьбы с CoViD-19.