В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

В России фиксируются новые геноварианты коронавируса, но они могут вызвать только привычную всем респираторную инфекцию. Об этом сообщила в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С начала августа, с последних недель июля мы видим подъём, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжёлым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даём постоянно», — отметила она.

По её словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание, однако учёные продолжают анализировать развитие именно данной категории вирусов, чтобы не допустить нового всплеска уровня заболеваемости.