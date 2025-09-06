В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса
Попова заявила, что новые геноварианты ковида не меняют клиническую картину
В России фиксируются новые геноварианты коронавируса, но они могут вызвать только привычную всем респираторную инфекцию. Об этом сообщила в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«С начала августа, с последних недель июля мы видим подъём, но тоже на невысоких цифрах, с нетяжёлым течением. Но новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даём постоянно», — отметила она.
По её словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание, однако учёные продолжают анализировать развитие именно данной категории вирусов, чтобы не допустить нового всплеска уровня заболеваемости.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что прививка от гриппа не защищает от нового геноварианта коронавируса «Стратус». Специалисты отметили, что коронавирусы имеют иную структуру, в связи с чем иммунитет от гриппозной вакцины не даёт специфической защиты от нового штамма.