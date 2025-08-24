Роспотребнадзор сообщил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида
Роспотребнадзор предупредил, что прививка от гриппа не защищает от нового геноварианта коронавируса «Стратус». Специалисты отметили, что коронавирусы имеют иную структуру, в связи с чем иммунитет от гриппозной вакцины не даёт специфической защиты от нового штамма.
«Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус». Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в России отмечается увеличение числа заражений новым вариантом CоVID-19, получившим наименование «Стратус». Общее количество выявленных случаев достигло 384. Симптомы «Стратуса» сходи с остальными штаммами — лихорадка, упадок сил, дрожь и головные боли.