24 августа, 17:34

Роспотребнадзор сообщил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида

Роспотребнадзор: Прививка от гриппа не защищает от коронавируса Стратус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Роспотребнадзор предупредил, что прививка от гриппа не защищает от нового геноварианта коронавируса «Стратус». Специалисты отметили, что коронавирусы имеют иную структуру, в связи с чем иммунитет от гриппозной вакцины не даёт специфической защиты от нового штамма.

«Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус». Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в России отмечается увеличение числа заражений новым вариантом CоVID-19, получившим наименование «Стратус». Общее количество выявленных случаев достигло 384. Симптомы «Стратуса» сходи с остальными штаммами — лихорадка, упадок сил, дрожь и головные боли.

Полина Никифорова
