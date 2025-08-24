Роспотребнадзор сообщил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида

Роспотребнадзор предупредил, что прививка от гриппа не защищает от нового геноварианта коронавируса «Стратус». Специалисты отметили, что коронавирусы имеют иную структуру, в связи с чем иммунитет от гриппозной вакцины не даёт специфической защиты от нового штамма.