Россиянам объяснили, как не подцепить новый опасный штамм ковида

Эпидемиолог и член РАН Геннадий Онищенко рассказал о мерах предосторожности против нового штамма коронавируса под названием «Стратус». Всё, что известно об этой разновидности вируса, он поведал в беседе с aif.ru.

По его словам, клинические признаки этой мутации не имеют существенных отличий от ранее выявленных вариантов. Онищенко уточнил, что «Стратус» появился ещё в апреле и уже не представляет угрозы для новой пандемической волны. Однако эксперт прогнозирует традиционный осенний рост числа инфицированных.

Эпидемиолог также заверил, что течение болезни, вызванное «Стратусом», не стало более тяжёлым. Типичные симптомы включают лихорадку, упадок сил, дрожь и головные боли. Реже пациенты могут столкнуться с потерей обоняния и желудочно-кишечными расстройствами.

«Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел», — пояснил Онищенко.

Специалист добавил, что крайне важно придерживаться режима сна и правильно питаться, чтобы защитить организм от внешних раздражителей.