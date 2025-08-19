Ламы помогли учёным из Сибири совершить прорыв в борьбе с коронавирусом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Noe Besso
Учёные Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН создали антитела на основе иммунной системы лам, которые способны нейтрализовать различные варианты коронавируса, включая мутировавшие штаммы. Об этом пишет издание «Наука в Сибири».
Исследователи объединили несколько антител в одно двойное, и оно показало высокую эффективность даже в низкой концентрации. По словам специалистов, такая терапия может стать универсальным средством против COVID-19.
Сейчас новый препарат проходит испытания на животных совместно с учёными Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
Это не первый опыт использования животных в борьбе с коронавирусом. Так, ещё в начале пандемии учёные активно изучали верблюдов и альпак — их антитела оказались устойчивыми и эффективными против вируса. Кроме того, в ряде исследований применялись лабораторные мыши и макаки, на которых тестировали вакцины и лекарственные препараты. Благодаря такому подходу удалось ускорить разработку первых защитных средств от COVID-19.
