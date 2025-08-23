Роспотребнадзор: В России растёт заболеваемость вариантом коронавируса Стратус

В России отмечается увеличение числа случаев инфицирования новым вариантом коронавируса, получившим название «Стратус». Об этом во время общения с ТАСС сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, динамика распространения вируса демонстрирует ежедневный рост, и на данный момент зарегистрировано уже 384 случая заражения. Ожидается, что эта цифра будет только увеличиваться.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, хотя «Стратус» отличается повышенной заразностью, он не вызывает каких-либо принципиально новых клинических проявлений заболевания. В то же время Попова напомнила о возможных негативных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции и призвала граждан не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.