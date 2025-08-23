Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 23:23

Роспотребнадзор: В России растёт заболеваемость вариантом коронавируса Стратус

Обложка © Freepik / kjpargeter

Обложка © Freepik / kjpargeter

В России отмечается увеличение числа случаев инфицирования новым вариантом коронавируса, получившим название «Стратус». Об этом во время общения с ТАСС сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, динамика распространения вируса демонстрирует ежедневный рост, и на данный момент зарегистрировано уже 384 случая заражения. Ожидается, что эта цифра будет только увеличиваться.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, хотя «Стратус» отличается повышенной заразностью, он не вызывает каких-либо принципиально новых клинических проявлений заболевания. В то же время Попова напомнила о возможных негативных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции и призвала граждан не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.

Россиян предупредили о риске заболеть коронавирусом в октябре
Россиян предупредили о риске заболеть коронавирусом в октябре

Недавно учёные Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН изобрели антитела на основе иммунной системы лам, которые могут нейтрализовать разные штаммы COVID-19, включая мутировавшие варианты. Специалисты объединили несколько антител в одно двойное, и оно продемонстрировало высокую эффективность даже при низкой концентрации. Сейчас новый препарат проходит испытания на животных.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar