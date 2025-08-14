Россиян предупредили о риске заболеть коронавирусом в октябре
Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом в октябре–ноябре. По его словам, эти сроки соответствуют обычному началу сезона заболеваний, который обычно завершается к марту. Негативному процессу способствует похолодание.
«Я хочу принципиально сказать, что будет рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет, потому что свой эпидемический потенциал COVID уже исчерпал», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».
Также он отметил, что возвращения школьников и студентов к учёбе создаст благоприятные условия для распространения недуга. В связи с этим Онищенко порекомендовал проходить вакцинацию как один из наиболее эффективных методов профилактики, особенно учитывая схожесть природы и эпидемиологических характеристик гриппа и коронавируса.
Кроме того, эксперт обратил внимание на важность регулярного тестирования на ковид и подготовки к осеннему периоду. В качестве мер профилактики он посоветовал соблюдать режим сна, правильно питаться и подбирать одежду в соответствии с погодными условиями.
