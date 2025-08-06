Украинцев начал терзать «хриплый» штамм коронавируса

На Украине обнаружили новый штамм CoViD-19, из-за которого голос становится хриплым. Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного Центра контроля и профилактики заболеваний.

«Государственное учреждение «Центр общественного здоровья» отнесло возбудитель, выделенный от больных в Полтавской области, к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения причислила возбудитель CoViD-19 генетической линии XFG к вариантам, «находящихся под мониторингом». Это связано с быстрым распространением этого варианта (который назвали Stratus): его доля выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц», — говорится в сообщении.

Эпидемиологи отмечают, что охриплость голоса может быть редким, но заметным признаком заражения Stratus. При этом основные симптомы (кашель, лихорадка, усталость) остаются прежними. По данным мониторинга, новый штамм не приводит к более тяжёлому течению болезни и не увеличивает смертность. Специалисты считают, что существующие вакцины сохраняют эффективность против нового варианта, включая защиту от тяжёлых форм заболевания.

Напомним, в начале июля Минздрав Британии сообщил о заражениях новым штаммом CoViD-19 XFG «стратус». А к конце месяца недуг добрался до России. Роспотребнадзор зафиксировал 114 случаев заболевания штаммом коронавируса XFG.