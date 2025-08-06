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6 августа, 16:48

В Китае возвращают антиковидные ограничения из-за мгновенно распространяющегося вируса

Bloomberg: В провинции Гуандун в Китае ввели ограничения из-за вируса Чикунгунья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти китайской провинции Гуандун частично восстановили санитарные меры, которые ранее использовались во время пандемии CoViD-19. Как сообщает Bloomberg, эти меры направлены на борьбу с распространением вируса чикунгунья. Теперь при покупке лекарств, облегчающих симптомы заболевания, в аптеках требуется предъявлять документы. Информация о покупателях передаётся в санитарные службы для учёта случаев заражения. Во время пандемии коронавируса подобный сбор данных помогал ограничивать перемещение заболевших и контролировать прохождение тестирования.

Вирус чикунгунья передаётся через укусы комаров. Симптомы болезни появляются через несколько дней после заражения и включают резкое повышение температуры до 40°С, сильные боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами, мышечные и головные боли, тошноту, слабость и сыпь.

В Гуандуне, где сейчас продолжается сезон дождей и стоит тёплая погода, создались благоприятные условия для размножения комаров — переносчиков вируса. Только в городе Фошань за последний месяц было зарегистрировано более 7 тысяч случаев заражения.

Пока нет информации о том, что власти провинции планируют вводить строгий локдаун, однако некоторые города за пределами Гуандуна уже установили ограничения для прибывающих из Фошаня. Им рекомендовано в течение двух недель внимательно следить за своим самочувствием и обращаться к врачу при первых признаках болезни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США также выпустили предупреждение для граждан, отправляющихся в Китай, рекомендуя им принимать меры предосторожности против укусов комаров.

Названы страны, где российские туристы могут подхватить лихорадку чикунгунья
Названы страны, где российские туристы могут подхватить лихорадку чикунгунья

Ранее Life.ru уже сообщал, что в Китае борются с небывалой вспышкой вируса чикунгунья. В неделю сейчас там заболевают около трёх тысяч человек. При этом болезнь распространилась далеко за пределы страны. К примеру, случаи уже фиксировались во Франции и Италии.

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Никита Никонов
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