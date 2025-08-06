В Китае возвращают антиковидные ограничения из-за мгновенно распространяющегося вируса

Власти китайской провинции Гуандун частично восстановили санитарные меры, которые ранее использовались во время пандемии CoViD-19. Как сообщает Bloomberg, эти меры направлены на борьбу с распространением вируса чикунгунья. Теперь при покупке лекарств, облегчающих симптомы заболевания, в аптеках требуется предъявлять документы. Информация о покупателях передаётся в санитарные службы для учёта случаев заражения. Во время пандемии коронавируса подобный сбор данных помогал ограничивать перемещение заболевших и контролировать прохождение тестирования.

Вирус чикунгунья передаётся через укусы комаров. Симптомы болезни появляются через несколько дней после заражения и включают резкое повышение температуры до 40°С, сильные боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами, мышечные и головные боли, тошноту, слабость и сыпь.

В Гуандуне, где сейчас продолжается сезон дождей и стоит тёплая погода, создались благоприятные условия для размножения комаров — переносчиков вируса. Только в городе Фошань за последний месяц было зарегистрировано более 7 тысяч случаев заражения.

Пока нет информации о том, что власти провинции планируют вводить строгий локдаун, однако некоторые города за пределами Гуандуна уже установили ограничения для прибывающих из Фошаня. Им рекомендовано в течение двух недель внимательно следить за своим самочувствием и обращаться к врачу при первых признаках болезни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США также выпустили предупреждение для граждан, отправляющихся в Китай, рекомендуя им принимать меры предосторожности против укусов комаров.