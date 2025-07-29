В популярных у российских туристов странах выявили случаи опасной чикунгуньи
ВОЗ: Случаи местной передачи чикунгуньи зафиксировали во Франции и Италии
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По всему миру распространяется вирус чикунгуньи. Как сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи местной передачи зафиксированы уже во Франции и Италии.
«В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на организацию.
В настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая население на Мадагаскаре, Сомали и Кении. Случаи распространения эпидемии наблюдается в Южной Азии. Крупная вспышка произошла в Индии в 2024 году, в настоящее время поступает информация о росте заболевших в Шри-Ланке и Бангладеш.
Между тем Италия и Франция в 2025 году лидируют среди европейских направлений для российских туристов благодаря культурным достопримечательностям, гастрономии и упрощению визового режима. Италия популярнее (9,8% выездного туризма), за ней следует Франция (6,7%). Обе страны популярны круглый год — летом за счёт пляжей и экскурсий, зимой за счёт горнолыжных курортов и новогодних туров.
Чикунгунья – это вирусная болезнь, которая передается человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. У заболевших температура тела подскакивает до 40 градусов, а также появляется сыпь, тошнота, слабость, головная боль и неприятные ощущения в мышцах. Она передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.
Ранее стало известно, что вспышка вируса чикунгунья произошла в китайской провинции Гуандун. За последнюю неделю выявлено свыше 2700 новых случаев, а общее число заболевших с начала месяца превысило 3 100. Этот случай рекордный показатель для материкового Китая за последние 20 лет.