В популярных у российских туристов странах выявили случаи опасной чикунгуньи

По всему миру распространяется вирус чикунгуньи. Как сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи местной передачи зафиксированы уже во Франции и Италии.

«В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

В настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая население на Мадагаскаре, Сомали и Кении. Случаи распространения эпидемии наблюдается в Южной Азии. Крупная вспышка произошла в Индии в 2024 году, в настоящее время поступает информация о росте заболевших в Шри-Ланке и Бангладеш.

Между тем Италия и Франция в 2025 году лидируют среди европейских направлений для российских туристов благодаря культурным достопримечательностям, гастрономии и упрощению визового режима. Италия популярнее (9,8% выездного туризма), за ней следует Франция (6,7%). Обе страны популярны круглый год — летом за счёт пляжей и экскурсий, зимой за счёт горнолыжных курортов и новогодних туров.

Чикунгунья – это вирусная болезнь, которая передается человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. У заболевших температура тела подскакивает до 40 градусов, а также появляется сыпь, тошнота, слабость, головная боль и неприятные ощущения в мышцах. Она передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.