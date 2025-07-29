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29 июля, 13:18

В популярных у российских туристов странах выявили случаи опасной чикунгуньи

ВОЗ: Случаи местной передачи чикунгуньи зафиксировали во Франции и Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /NUTTANART KHAMLAKSANA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /NUTTANART KHAMLAKSANA

По всему миру распространяется вирус чикунгуньи. Как сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи местной передачи зафиксированы уже во Франции и Италии.

«В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

В настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая население на Мадагаскаре, Сомали и Кении. Случаи распространения эпидемии наблюдается в Южной Азии. Крупная вспышка произошла в Индии в 2024 году, в настоящее время поступает информация о росте заболевших в Шри-Ланке и Бангладеш.

Между тем Италия и Франция в 2025 году лидируют среди европейских направлений для российских туристов благодаря культурным достопримечательностям, гастрономии и упрощению визового режима. Италия популярнее (9,8% выездного туризма), за ней следует Франция (6,7%). Обе страны популярны круглый год — летом за счёт пляжей и экскурсий, зимой за счёт горнолыжных курортов и новогодних туров.

Чикунгунья – это вирусная болезнь, которая передается человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. У заболевших температура тела подскакивает до 40 градусов, а также появляется сыпь, тошнота, слабость, головная боль и неприятные ощущения в мышцах. Она передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.

Названы страны, где российские туристы могут подхватить лихорадку чикунгунья
Названы страны, где российские туристы могут подхватить лихорадку чикунгунья

Ранее стало известно, что вспышка вируса чикунгунья произошла в китайской провинции Гуандун. За последнюю неделю выявлено свыше 2700 новых случаев, а общее число заболевших с начала месяца превысило 3 100. Этот случай рекордный показатель для материкового Китая за последние 20 лет.

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Юлия Сафиулина
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