Тысячи заражённых за месяц: Китай столкнулся с крупнейшей вспышкой опасного вируса

В Фошане, крупном промышленном центре на юге Китая (провинция Гуандун), наблюдается небывалая вспышка вируса чикунгунья. За последнюю неделю выявлено свыше 2700 новых случаев, а общее число заболевших с начала месяца превысило 3 100. По данным Bloomberg, это рекордный показатель для материкового Китая за последние 20 лет.

Чикунгунья – это вирусное заболевание, переносимое комарами рода Aedes, особенно активными в летний период. Симптомы включают лихорадку, сильные суставные боли, головную боль, слабость и тошноту.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что свыше 5 миллиардов человек на планете находятся в группах риска по заражению данным вирусом. В 2025 году было выявлено примерно 220 тысяч случаев заболевания в 14 странах, причём около 80 из них оказались смертельными.

Для борьбы с распространением инфекции китайские власти предприняли комплекс мер: дезинфицируются общественные места, ведётся активная информационная кампания по профилактике, с акцентом на защиту от укусов комаров. Специалисты настаивают на строгом соблюдении санитарных правил и мер предосторожности, особенно в летний период и при посещении регионов, где заболевание распространено.