Ситуация чрезвычайная: В Россию спустя 10 лет вернулся опасный для беременных вирус

В России вновь стали выявлять случаи краснухи, инфекции, которая не встречалась в некоторых регионах более десятилетия. Об этом педиатр-инфекционист Елена Мескина рассказала «Постньюс».

«Сейчас мы наблюдаем порядка 50–80 случаев в год, и это уже можно назвать чрезвычайной ситуацией», — сказала она.

Мескина отмечает, что за последние два года наблюдается тревожный рост случаев краснухи среди россиян, не выезжавших за границу. В регионах, где болезнь отсутствовала более десяти лет, теперь ежегодно фиксируются десятки заражений. Врач подчёркивает особую опасность краснухи для беременных, поскольку вирус может серьёзно повредить развивающийся плод. Краснуха обладает тератогенным действием, вызывая поражения головного мозга, сердца и зрения у будущего ребёнка, что может привести к микроцефалии, врождённым порокам сердца и слепоте.