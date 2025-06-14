Вспышка краснухи в 2025-м: Профилактика и лечение краснухи Краснуха у детей и взрослых, вспышка заболеваемости в 2025 году: симптомы, почему важно делать прививку от краснухи. Методы защиты от краснухи, необходимые анализы и профилактика вируса рубелла, опасность краснухи при беременности — в материале Life.ru. 13 июня, 21:31 Что известно о вспышке краснухи в России в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в России резко возросла заболеваемость краснухой, корью и коклюшем. Врачи считают, что главной причиной этого является снижение уровня коллективного иммунитета среди населения. Но что произошло, почему он снижается? В этом мы и разберёмся в сегодняшнем материале, а также узнаем, что из себя представляет краснуха и какими симптомами проявляется у взрослых и детей.

Что такое краснуха

Краснуха — это довольно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, которое чаще всего встречается у детей. Проявляется оно характерными высыпаниями на коже, покраснением глаз и повышением температуры. Чаще всего болезнь активно распространяется в детских садах и школах, из-за чего её иногда называют детской инфекцией. Переносят её дети обычно в возрасте до 10 лет и после уже не болеют, как ветрянкой, — приобретённый иммунитет пожизненно защищает от повторного заражения.

Вспышка краснухи в 2025 году

Симптомы краснухи. Инфографика © Life.ru

Начиная с 2017 года Россия считалась территорией, свободной от краснухи, фиксировались лишь единичные случаи, однако уже в прошлом году заболеваемость этой заразой начала расти. В 2024 году было зарегистрировано целых 258 случаев краснухи в 25 субъектах страны.

Основной причиной ухудшения эпидемиологической обстановки стали так называемые антипрививочники — люди, которые напрочь отказываются ставить прививки себе и своим детям, чем ставят под угрозу не только себя, но и общественное здоровье, ведь для предотвращения вспышек привито должно быть не менее 95% населения.

Краснуха у детей

Симптомы и тяжесть протекания заболевания зависят от возраста пациента. Дети краснуху переносят несколько легче, чем взрослые, ведь их иммунитет ещё молодой и активный и борется с возбудителями намного эффективнее. Но как бы то ни было, необходимо знать, как это заболевание проявляется, чтобы вовремя среагировать и начать лечение.

Выраженная сыпь — характерный симптом краснухи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iswannawi

Симптомы краснухи включают выраженную сыпь, общее недомогание, увеличение и болезненность шейных лимфоузлов, а иногда лихорадку и боль в горле. Болезнь начинается с 2–3-недельного инкубационного периода, после чего ребёнок может начать жаловаться на недомогание, головные и мышечные боли, повышенную температуру до 38 °C, а также сонливость. Главным симптомом является, конечно, мелкая розовая сыпь, которая сначала появляется на лице и после быстро охватывает всё остальное тело, за исключением ладоней и ступней, при этом зуд, как правило, отсутствует. Через 3–4 дня сыпь начинает белеть, а исчезает через 5–7 дней, не оставляя никаких следов.

Краснуха у взрослых

В основном симптомы те же самые, что и у детей. Единственное, о чём мы уже сказали ранее, взрослые переносят краснуху тяжелее. Симптомы выражены ярче, а высыпания нередко сливаются, образуя отдельные крупные пятна. И важно отметить, что болезненность сразу в нескольких суставах встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Как правило, проходит эта боль сама, однако при осложнённом течении краснухи может развиться артрит. Потому, если болезненность долго не спадает, необходимо срочно обратиться к врачу.

Краснуха у беременных

Краснуха у беременных протекает точно так же, как и у любого взрослого человека и особенной опасности для женщины не несёт, в отличие от её ребенка.

Чем опасна краснуха для беременных

Этот вирус представляет серьёзную опасность для беременной женщины, а именно для её ребенка, которого она вынашивает. Если будущая мама заразится краснухой в первом триместре беременности, это может привести не только к выкидышу, но и к серьёзным врождённым аномалиям плода, таким как слепота, глухота, умственная отсталость или проблемы с сердцем. Примерно треть беременностей заканчивается выкидышем, а до 60% новорождённых могут родиться с различными дефектами из-за инфекции.

Виды анализов на вирус краснухи

Исследование на краснуху ПЦР-методом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olha Yefimova

Для того чтобы выявить вирус краснухи в крови, применяют два основных метода лабораторного исследования:

Первый метод — серологический, использующий иммуноферментный анализ (ИФА). Он позволяет выявить специфические антитела, вырабатываемые в организме в ответ на инфекцию. Уровень антител класса IgM начинает повышаться уже с первого дня заболевания и может держаться до 8 недель, пока острая форма не завершится. Антитела IgG начинают образовываться через 3–4 недели с момента заражения, нарастая в течение месяца, и могут оставаться в организме 10 и более лет, а у некоторых людей — пожизненно.

Второй метод — молекулярно-биологический, основанный на полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот тест позволяет определить генотип возбудителя и подтвердить наличие вируса на самом раннем этапе болезни, когда антитела ещё не успели выработаться.

При лёгком или умеренном течении заболевания врач может подтвердить диагноз на основе осмотра и анализа крови. В случае краснухи наблюдается повышенный уровень лейкоцитов и плазматических клеток, а иногда, редко, — снижение числа тромбоцитов. Скорость же оседания эритроцитов (СОЭ) обычно остаётся в пределах нормы. Этих данных достаточно для назначения симптоматического лечения.

Профилактика: вакцинация от краснухи

Прививка от краснухи вошла в Национальный календарь иммунизации России не так давно, в 1997-м. Сначала программа предусматривала вакцинацию детей в возрасте до 12–15 месяцев с дальнейшей ревакцинацией перед поступлением в школу. Однако из-за нехватки импортных вакцин иммунизация проводилась выборочно, в основном прививали девочек, а это всего 12,7% детей.

Вакцинация от краснухи входит в календарь обязательных прививок. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Ситуация начала меняться в 2001 году, когда вакцинация охватила 88,9% населения, а к 2006 году — 98,01%, что в свою очередь привело к резкому снижению заболеваемости. Например, в 2001 году на 100 тысяч взрослого населения заразилось всего около 80 человек, а к 2008 году это число сократилось вовсе до 2–3 человек. Также и количество заболевших подростков уменьшилось с 2 тысяч до 26 человек.

Это означает, что вакцинация важна, эффективна и не просто нужна, а необходима. Все дети, не имеющие строгих противопоказаний, должны получать прививки в 1 год и 6 лет (чаще всего ставят комбинированную вакцину, защищающую ещё и от кори и паротита, именуемого в народе свинкой). Если вы ещё не привились, можно это сделать и в другое время, например при планировании беременности.

Однако стоит учитывать, что действие вакцины сохраняется не на всю жизнь, а на 10–20 лет, поэтому рекомендуется периодически проводить оценку иммунного статуса и при необходимости — ревакцинацию.

Осложнения после краснухи

Краснуха — это заболевание, которое обычно протекает легко и требует минимального лечения. Однако в некоторых случаях могут возникнуть осложнения. К распространённым относятся:

отит (воспаление уха)

артрит (воспаление суставов)

ангина

пневмония

энцефалит (воспаление головного мозга)

миокардит (воспаление сердечной мышцы)

тромбоцитопеническая пурпура (снижение уровня тромбоцитов в крови).

Поэтому важно незамедлительно обращаться к врачу за лечением, чтобы не допустить развития осложнений.

Лечение краснухи

Лечение краснухи у детей обычно проводится амбулаторно, с госпитализацией только в тяжёлых случаях или из закрытых коллективов. Лечение назначает врач-педиатр, иногда привлекают инфекциониста. Основные рекомендации: постельный режим, побольше жидкости. Использование противовирусных средств назначают при осложнениях или врождённой краснухе. Также прописывают симптоматические средства, если нужно, — это жаропонижающие препараты, отхаркивающие лекарства, сосудосуживающие капли, местные препараты для лечения воспалительных процессов в зеве, антигистаминные лекарства.

Лечение краснухи у взрослых назначается терапевтом или фельдшером и чаще всего симптоматическое, без использования противовирусных препаратов. Госпитализация требуется при тяжёлых или осложнённых формах, таких как энцефалит или менингит, а также из закрытых учреждений для предотвращения распространения инфекции.

Авторы Андрей Ананьев