В РФ разработали универсальное антитело от всех известных штаммов коронавируса

Коронавирус постоянно мутирует, что существенно затрудняет разработку эффективных препаратов. Однако российские учёные смогли создать антитело, которое действует против всех известных на сегодняшний день вариантов вируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИЦ Биотехнологии РАН.

«Мы понимаем, что гипотетически в процессе эволюции могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут устойчивы и к такому лечению, однако пока таких вариантов мы не обнаружили», — пояснил первый автор работы Дмитрий Щебляков, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии НИЦЭМ Гамалеи.

Ключевой особенностью исследования стало использование специальной схемы иммунизации двугорбого верблюда. У этих млекопитающих антитела имеют уникальную структуру, что позволяет им эффективнее распространяться по организму и точнее распознавать патогены. Эксперименты показали, что разработанное антитело способно предотвращать заражение клеток даже при чрезвычайно низкой концентрации, нейтрализуя смертельные дозы вируса различных вариантов.