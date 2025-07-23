В РФ разработали универсальное антитело от всех известных штаммов коронавируса
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Коронавирус постоянно мутирует, что существенно затрудняет разработку эффективных препаратов. Однако российские учёные смогли создать антитело, которое действует против всех известных на сегодняшний день вариантов вируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИЦ Биотехнологии РАН.
«Мы понимаем, что гипотетически в процессе эволюции могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут устойчивы и к такому лечению, однако пока таких вариантов мы не обнаружили», — пояснил первый автор работы Дмитрий Щебляков, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии НИЦЭМ Гамалеи.
Ключевой особенностью исследования стало использование специальной схемы иммунизации двугорбого верблюда. У этих млекопитающих антитела имеют уникальную структуру, что позволяет им эффективнее распространяться по организму и точнее распознавать патогены. Эксперименты показали, что разработанное антитело способно предотвращать заражение клеток даже при чрезвычайно низкой концентрации, нейтрализуя смертельные дозы вируса различных вариантов.
Ранее Life.ru сообщал, что в России сейчас распространяется новый вариант коронавируса XFG (Stratus). Но он представляет низкий риск для здоровья, хоть и заразен. В основном он вызывает лёгкие симптомы, среди которых часто отмечается сиплость голоса.