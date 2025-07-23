Роспотребнадзор оценил риск распространения «сиплого» штамма коронавируса

Вариант коронавируса XFG (Stratus), распространяющийся в ряде стран, в том числе и в России, представляет низкий риск для общественного здоровья, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, XFG является рекомбинантным подвариантом, образовавшимся в результате слияния штаммов LF.7 и LP.8.1.2. Вирус отличается высокой заразностью, однако в основном вызывает легкие симптомы, среди которых часто отмечается сиплость голоса.

По состоянию на текущий момент в России зафиксировано 114 случаев заражения XFG, из них более половины — в Москве. Также случаи выявлены в Магаданской, Вологодской, Московской, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, Республике Алтай, ЯНАО, ХМАО, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Первый инфицированный был зарегистрирован 24 апреля 2025 года.