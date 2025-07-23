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23 июля, 13:42

Роспотребнадзор оценил риск распространения «сиплого» штамма коронавируса

Хафизов из Роспотребнадзора счёл невысокой угрозу из-за распространения XFG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorodenkoff

Вариант коронавируса XFG (Stratus), распространяющийся в ряде стран, в том числе и в России, представляет низкий риск для общественного здоровья, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, XFG является рекомбинантным подвариантом, образовавшимся в результате слияния штаммов LF.7 и LP.8.1.2. Вирус отличается высокой заразностью, однако в основном вызывает легкие симптомы, среди которых часто отмечается сиплость голоса.

По состоянию на текущий момент в России зафиксировано 114 случаев заражения XFG, из них более половины — в Москве. Также случаи выявлены в Магаданской, Вологодской, Московской, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, Республике Алтай, ЯНАО, ХМАО, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Первый инфицированный был зарегистрирован 24 апреля 2025 года.

Ранее тревожные новости поступили из Гонконга и Сингапура, где местные системы здравоохранения фиксируют резкий всплеск случаев CoViD-19. Причиной названа очередная волна пандемии, набирающая обороты в Азии.

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Марина Фещенко
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