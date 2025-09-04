Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

4 сентября, 00:20

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи, служба всецело готова встать на защиту населения. Об этом стало известно журналистам Life.ru, которые сейчас находятся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи. Видео © Life.ru

Посетителям павильона ведомства также предлагаются: вакцинация против сезонного гриппа и расшифровка ПЦР методом электрофореза (в VR-очках).

Ранее специалисты назвали основные симптомы тропической лихорадки чикунгунья. К признакам заболевания относятся также мышечная боль, сыпь на теле, отеки, тошнота и выраженная слабость. Первые признаки заражения обычно дают о себе знать спустя 4-8 дней после укуса переносчика. Лечение пациентов с таким диагнозом проводится симптоматически и требует нахождения в инфекционном стационаре.

