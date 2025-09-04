Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи, служба всецело готова встать на защиту населения. Об этом стало известно журналистам Life.ru, которые сейчас находятся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Посетителям павильона ведомства также предлагаются: вакцинация против сезонного гриппа и расшифровка ПЦР методом электрофореза (в VR-очках).