«Не выявляется»: Инфекционист раскрыл симптомы добравшейся до России чикунгуньи

Добравшаяся до России китайская лихорадка чикунгунья относится к группе заболеваний, известных как геморрагические лихорадки. Они имеют схожие симптомы: признаки интоксикации, повышение температуры, головная боль, возможные высыпания. Однако для чикунгуньи особенно характерны боли в мышцах и суставах, которые могут сохраняться длительное время, иногда даже несколько месяцев, предупредил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Но, тем не менее, из всей группы геморрагических лихорадок чикунгунья имеет относительно благоприятное течение, очень часто даже без симптомов протекает и не выявляется», — подчеркнул инфекционист.

По его словам, осложнения возникают преимущественно у людей с хроническими заболеваниями или тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Процент летальных исходов очень низкий, и, как правило, касается именно тех, у кого уже есть серьёзные проблемы со здоровьем. Вероятность госпитализации у большинства пациентов не превышает 30–40%. Лечение в основном симптоматическое: применяют жаропонижающие и противовоспалительные препараты.