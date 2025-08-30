В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор подтвердил второй случай завозной лихорадки чикунгунья у российской семьи, вернувшейся из поездки на Шри-Ланку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у одного из членов семьи диагностировано заболевание после положительного результата ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии.

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — отметили в Роспотребнадзоре.