Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:42

В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Роспотребнадзор подтвердил второй случай завозной лихорадки чикунгунья у российской семьи, вернувшейся из поездки на Шри-Ланку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у одного из членов семьи диагностировано заболевание после положительного результата ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии.

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — отметили в Роспотребнадзоре.

Биоматериал пациента направлен в научный центр «Вектор» для подтверждения диагноза.

Вирусолог объяснил, почему России не грозит эпидемия чикунгуньи
Вирусолог объяснил, почему России не грозит эпидемия чикунгуньи

Напомним, ранее в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья, свирепствующей в Азии. Как сообщается, заболевший прилетел после отдыха на Шри-Ланке. При этом ряд СМИ утверждают, что заболевание нашли у двоих человек, и следом за госпитализированным мужчиной в больницу отправился и его друг.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar