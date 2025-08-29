Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:13

В Подмосковье ещё один турист со Шри-Ланки госпитализирован с подозрением на лихорадку денге

Mash: В Подмосковье госпитализирован второй турист с симптомами лихорадки денге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Images Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Images Studio

В Подмосковье с подозрением на лихорадку денге госпитализирован ещё один прибывший со Шри-Ланки турист. 37-летний мужчина отдыхал вместе с Евгением, который попал в больницу ранее с похожими симптомами. Об этом сообщает Mash.

Пациент обратился к медикам с ознобом, высокой температурой и ломотой в суставах, его состояние оценивается как средней тяжести. Оба жителя Балашихи вернулись из отпуска 26 августа, и симптомы заболевания проявились у них ещё в аэропорту. Сейчас врачи продолжают наблюдение за мужчинами и проводят необходимые обследования для подтверждения диагноза.

Турист привёз в Россию лихорадку денге. Роспотребнадзор оценил риски её распространения
Турист привёз в Россию лихорадку денге. Роспотребнадзор оценил риски её распространения

Напомним, что накануне, 28 августа, 28-летний россиянин Евгений из Подмосковья был госпитализирован с подозрением на лихорадку денге после укуса комара на Шри-Ланке. При прилёте в Москву у него появились озноб, сильная головная боль и ломота в суставах, температура поднялась до 40 градусов. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу, где после курса капельниц его состояние улучшилось, и сейчас он восстанавливается в стационаре.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar