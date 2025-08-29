В Подмосковье ещё один турист со Шри-Ланки госпитализирован с подозрением на лихорадку денге

В Подмосковье с подозрением на лихорадку денге госпитализирован ещё один прибывший со Шри-Ланки турист. 37-летний мужчина отдыхал вместе с Евгением, который попал в больницу ранее с похожими симптомами. Об этом сообщает Mash.

Пациент обратился к медикам с ознобом, высокой температурой и ломотой в суставах, его состояние оценивается как средней тяжести. Оба жителя Балашихи вернулись из отпуска 26 августа, и симптомы заболевания проявились у них ещё в аэропорту. Сейчас врачи продолжают наблюдение за мужчинами и проводят необходимые обследования для подтверждения диагноза.