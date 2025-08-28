Турист привёз в Россию лихорадку денге. Роспотребнадзор оценил риски её распространения
Роспотребнадзор провёл все необходимые мероприятия по случаю денге в Подмосковье
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Московской области зарегистрирован завозной случай лихорадки дернге. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 27 августа в аэропорту Домодедово был выявлен пассажир с симптомами острого респираторного заболевания, прибывший из Шри-Ланки.
При прохождении санитарно-карантинного контроля у мужчины были зафиксированы жалобы на ринит и общую слабость. Несмотря на предложение медиков, пассажир отказался от немедленной госпитализации и вызова скорой помощи. Однако после возвращения домой его состояние значительно ухудшилось — поднялась высокая температура, что потребовало экстренной госпитализации в инфекционное отделение с предварительным диагнозом «лихорадка денге».
«Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС «Периметр». Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчёркивают, что лихорадка денге не передаётся от человека к человеку — заражение происходит исключительно через укусы комаров определённых видов. Ситуация остаётся на постоянном контроле подмосковных специалистов ведомства.
