
23 августа, 02:30

От малярии до лихорадки Денге: Врач рассказал, какие болезни можно привезти из отпуска

Врач Неронов: Жёлтая лихорадка особенно опасна в странах Африки и Южной Америки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adriaticfoto

Лето — время долгожданных путешествий, но иногда вместо сувениров и приятных воспоминаний из отпуска можно привезти болезни. Тропические инфекции, кишечные расстройства, кожные проблемы и даже паразиты — всё это может испортить впечатления от отдыха. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал Life.ru, какие болезни чаще всего подстерегают туристов и как их избежать.

В странах с жарким и влажным климатом (Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Африка) комары переносят опасные заболевания:

— Малярия проявляется лихорадкой, ознобом, слабостью. Симптомы легко спутать с гриппом, но без лечения болезнь может привести к тяжёлым осложнениям.

— Лихорадка Денге вызывает высокую температуру, боль в мышцах и суставах, сыпь. В тяжёлых случаях развивается геморрагическая форма.

— Жёлтая лихорадка особенно опасна в странах Африки и Южной Америки.

Профилактика — обязательная вакцинация перед поездкой.

Эксперт советует использовать репелленты с ДЭТА, носить светлую одежду с длинными рукавами, спать под москитной сеткой и при необходимости принимать противомалярийные препараты (по назначению врача), чтобы защитить себя.

Отравления и инфекции — также частые спутники туристов. Причина кроется в непривычной еде, грязных руках и некипячёной воде. Холера встречается в Индии, Африке, некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Проявляется сильной диареей и обезвоживанием. Сальмонеллез, дизентерия возникают после употребления некачественных мяса, рыбы, молочных продуктов. Энтеровирусные инфекции передаются через воду в бассейнах и водоёмах.

Чтобы избежать инфекций, необходимо пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках, фрукты и овощи мыть кипячёной водой, не есть сырую рыбу и мясо (суши, тартар, строганина).

Некоторые «сувениры» могут жить в организме годами. Глисты попадают через плохо прожаренное мясо, рыбу, немытые овощи. Заражение лямблиозом происходит через воду (озёра, реки). Шистосомоз встречается в пресных водоёмах Африки, Южной Америки. Специалист советует избегать купания в стоячих водоёмах, не ходить босиком по песку (риск заражения личинками паразитов), после поездки в тропики сдать анализы на гельминтов.

Кожные заболевания:

• Грибковые инфекции подхватываются в бассейнах, душевых отелей;

• Солнечные ожоги повышают риск меланомы;

• Контагиозный моллюск — вирусная инфекция, передаётся через песок и воду.

Профилактика: не ходите босиком в общественных местах, используйте солнцезащитный крем (SPF 30+), после пляжа принимайте душ с мылом.

Травмы и экзотические опасности:

— Укусы медуз, морских ежей вызывают ожоги и воспаления;

— Переломы и ушибы часто случаются при прыжках в воду с высоты;

— Отравление суррогатным алкоголем опасно для печени.

Чтобы подготовиться к отпуску, узнайте о рисках и проверьте эпидемиологическую обстановку в стране, сделайте прививки от жёлтой лихорадки, гепатита А, брюшного тифа. А также соберите аптечку — антисептики, сорбенты, жаропонижающие, антигистаминные, соблюдайте гигиену — мойте руки, избегайте сомнительной еды.

Что делать, если заболели после поездки? Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз. Сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции. Отдых должен приносить радость, а не проблемы со здоровьем. Будьте осторожны, и пусть ваши путешествия будут безопасными.

Владимир Неронов

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.

Ранее Life.ru выяснил, почему не стоит работать во время отпуска. Привычка брать с собой работу напрямую связана с выгоранием. Ещё один серьёзный эффект — накопление стресса. Нередко человек не замечает нарастающей усталости, пока не сталкивается с резким падением работоспособности. Исследования показывают, что сотрудники, умеющие полноценно отдыхать, возвращаются более сосредоточенными, креативными и продуктивными.

