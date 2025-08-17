«Признак зрелости, а не слабости»: Life.ru выяснил, почему не стоит работать во время отпуска

Работа в период отпуска мешает восстановлению сил, повышает уровень стресса и может грозить профессиональным выгоранием. Об этом Life.ru рассказал старший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Иван Розанов.

Отпуск призван давать человеку передышку — возможность отстраниться от рутинных задач, снизить уровень стресса, восстановить внимание, эмоциональную энергию и мотивацию. Когда человек продолжает работать в отпуске, этот процесс восстановления нарушается, и к началу рабочего периода он возвращается не отдохнувшим, а уже уставшим, что снижает продуктивность и повышает риск ошибок. Иван Розанов Cтарший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России

Эксперт отметил, что привычка брать с собой работу в отпуск напрямую связана с выгоранием. Оно проявляется в истощении, равнодушии к обязанностям и ощущении собственной бесполезности. Даже мелкие задачи не дают мозгу «перезагрузиться», что ведёт к раздражительности и постепенной утрате интереса к профессии. Особенно тяжело приходится тем, кто склонен к перфекционизму: им трудно позволить себе отдых без чувства вины.

Ещё один серьёзный эффект — накопление стресса. По словам специалиста, любая задача в отпуске активирует те же напряжённые реакции, которые должны в этот период стихать. Постоянная готовность отвечать на сообщения мешает расслабиться, портит сон, ухудшает настроение и может спровоцировать тревожность или депрессию. Нередко человек не замечает нарастающей усталости, пока не сталкивается с резким падением работоспособности, отметил Розанов.

Работа во время отпуска также размывает границы между личной жизнью и профессиональной сферой. Человек физически находится с семьёй или друзьями, но мысленно остаётся на работе. От этого отдых перестаёт приносить радость и превращается в продолжение напряжённого графика.

Многие оправдывают работу в отпуске желанием «не подвести» или «сохранить репутацию», но на деле такая практика вредит и самому человеку, и организации. Исследования показывают, что сотрудники, умеющие полноценно отдыхать, возвращаются более сосредоточенными, креативными и продуктивными.

«Здоровая рабочая культура должна поддерживать право на отдых, а не поощрять постоянную занятость. Отпуск — это не перерыв в обязанностях, а важная часть устойчивой и эффективной профессиональной деятельности. Умение отключиться и позволить себе отдых — признак зрелости, а не слабости», — заключил собеседник Life.ru.