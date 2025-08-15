Отпуск на диване: Life.ru выяснил, где в 2025 году отдыхали россияне и на что они тратились

Москвичи оказались более активными в плане отпусков по сравнению с петербуржцами: 92,7% жителей столицы этим летом устроили себе отпуск, тогда как среди жителей Северной столицы его брали всего 85,7%. В других крупных городах России также наблюдается высокая доля тех, кто успел отдохнуть – больше всего среди жителей Екатеринбурга, Красноярска и Уфы.

Интересно, что за летний период более трети участников опроса провели отпуск дома: 31,6% москвичей и 30,4% петербуржцев. Среди жителей других городов домоседы чаще встречались в Самаре, Екатеринбурге и Омске, в то время как в Воронеже, Казани и Волгограде таких оказалось меньше всего, узнал Life.ru из исследования страхового брокера Mains, которое есть в распоряжении редакции.

Что касается отпускных расходов, 39,3% опрошенных указали, что потратили на отдых от 30 до 70 тысяч рублей на человека. 31,5% признались, что уложились в сумму до 30 тысяч, 24,2% – потратили 70-150 тысяч, а у 5% на отпуск ушло более 150 тысяч рублей. Большинство москвичей заявило о расходах в диапазоне от 30 до 70 тысяч. В нестоличных городах аналогичные суммы чаще всего называли в Новосибирске и Самаре.

Среди основных статей расходов на отдых лидирует питание, затем следуют развлечения, проживание, шопинг и транспортные расходы. Москвичи и жители Северной столицы чаще всего упоминали именно питание как значимую статью расходов.

Также респонденты отметили рост цен по сравнению с прошлым годом. 20,6% считают, что сильнее всего подорожали гостиницы и аренда жилья, 16,5% – развлечения и 10,1% – авиабилеты. Однако 40,6% полагают, что все категории расходов увеличились примерно одинаково.

Страховку на период отпуска приобрели 34,9% участников опроса. 20,1% выбрали медицинскую страховку, 12,3% – защиту от отмены поездки, а 2,5% – страхование багажа. При этом почти две трети опрошенных (63,5%) не обращались к страховщикам.