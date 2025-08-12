Психолог рассказала, как вернуться на работу после отпуска и не уволиться

Многие после отдыха сталкиваются с упадком энергии, нежеланием возвращаться к привычному ритму и даже мыслями об увольнении. Психолог Наталья Наумова в интервью «Вечерней Москве» поделилась рекомендациями, как быстро войти в рабочий режим и восстановить мотивацию.

По её словам, важно заранее подготовиться к возвращению: если отпуск был насыщенным вечеринками и алкоголем, за несколько дней до выхода на работу стоит постепенно перестраивать режим сна и бодрствования под будние часы.

Первый день после перерыва часто оказывается самым непростым — сосредоточиться на задачах сложно, и погружение в процесс даётся с трудом. Чтобы облегчить этот переход, психолог советует запланировать приятное времяпрепровождение после работы — встречу с друзьями, поход в кино или любимое кафе. Такие маленькие награды помогут настроиться на продуктивность.

Также эксперт подчёркивает важность осознанного отношения к своей профессии. Если работа приносит радость и удовлетворение, возвращение проходит легче. Но если приходится заставлять себя идти в офис, стоит задуматься о причинах такого состояния и проработать их.

«Необходимо проработать эти сложности, с каждым фактором нужно разбираться детально, тогда выход на работу будет приятным и лёгким», — сказала эксперт.

Для поддержания мотивации полезно ставить перед собой новые задачи и цели, стимулирующие развитие. Если же апатия затягивается, не стоит откладывать визит к психологу — это поможет избежать возможных депрессивных состояний.