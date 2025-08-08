Россиянам на удалёнке подсказали, как в несколько раз увеличить доходы

Доход на удалённой работе не всегда ниже, чем при полном дне в офисе, поскольку специалисты с высокой квалификацией чаще всего работают дистанционно, отметила в интервью радио Sputnik директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова. По её словам, такие специалисты часто встречаются в сферах IT, маркетинга и аналитики.

Удалёнка позволяет работать из любого региона России или даже из-за границы, такой формат взаимодействия прямо не влияет на уровень дохода. Однако сейчас в РФ наблюдается тенденция, когда сотрудники совмещают несколько проектов одновременно.

«Фактически заключая трудовые отношения с работодателем или заказчиком сотрудники могут выполнять однородную работу для нескольких организаций, таким образом увеличивая свой совокупный доход», — отметила эксперт.