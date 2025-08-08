Встреча Путина и Трампа
8 августа, 12:27

Россиянам на удалёнке подсказали, как в несколько раз увеличить доходы

Эксперт Лимонова: Удалёнщик может увеличить доходы, взяв дополнительную работу

Сотрудник на удалёнке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Доход на удалённой работе не всегда ниже, чем при полном дне в офисе, поскольку специалисты с высокой квалификацией чаще всего работают дистанционно, отметила в интервью радио Sputnik директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова. По её словам, такие специалисты часто встречаются в сферах IT, маркетинга и аналитики.

Удалёнка позволяет работать из любого региона России или даже из-за границы, такой формат взаимодействия прямо не влияет на уровень дохода. Однако сейчас в РФ наблюдается тенденция, когда сотрудники совмещают несколько проектов одновременно.

«Фактически заключая трудовые отношения с работодателем или заказчиком сотрудники могут выполнять однородную работу для нескольких организаций, таким образом увеличивая свой совокупный доход», — отметила эксперт.

В то же время она подчеркнула, что у удалённого сотрудника из региона расходы значительно ниже, чем в столице. При этом уровень образования в региональных вузах сопоставим по качеству с московскими учебными заведениями. Руководители используют это для снижения затрат и нанимают сотрудников из регионов с более низкими средними зарплатами.

Ранее зумеры назвали условия для комфортной работы в 2025 году, среди которых — удалёнка и массажное кресло. Кстати, в России задумались об удалёнке для женщин в «особые дни». В Госдуме уже объяснили, можно ли уйти на больничный из-за месячных.

Борис Эльфанд
