Россиянам на удалёнке подсказали, как в несколько раз увеличить доходы

Эксперт Лимонова: Удалёнщик может увеличить доходы, взяв дополнительную работу
Сотрудник на удалёнке. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Доход на удалённой работе не всегда ниже, чем при полном дне в офисе, поскольку специалисты с высокой квалификацией чаще всего работают дистанционно, отметила в интервью радио Sputnik директор по развитию кадрового агентства Елена Лимонова. По её словам, такие специалисты часто встречаются в сферах IT, маркетинга и аналитики.
Удалёнка позволяет работать из любого региона России или даже из-за границы, такой формат взаимодействия прямо не влияет на уровень дохода. Однако сейчас в РФ наблюдается тенденция, когда сотрудники совмещают несколько проектов одновременно.
«Фактически заключая трудовые отношения с работодателем или заказчиком сотрудники могут выполнять однородную работу для нескольких организаций, таким образом увеличивая свой совокупный доход», — отметила эксперт.
В то же время она подчеркнула, что у удалённого сотрудника из региона расходы значительно ниже, чем в столице. При этом уровень образования в региональных вузах сопоставим по качеству с московскими учебными заведениями. Руководители используют это для снижения затрат и нанимают сотрудников из регионов с более низкими средними зарплатами.
