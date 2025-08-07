Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 00:51

Эксперт объяснила, чем грозит сотрудникам систематическое опоздание

Юрист Владимирова: Регулярные опоздания могут закончиться увольнением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doucefleur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doucefleur

Постоянные опоздания на работу или уход до окончания смены способны привести к серьёзным последствиям для сотрудника. Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала РИА «Новости», что российское трудовое законодательство относит подобные действия к дисциплинарным проступкам.

Она отметила, что статья 21 Трудового кодекса РФ обязывает работников выполнять условия трудового договора и подчиняться правилам внутреннего распорядка, в которых чётко определено рабочее время. Систематическое нарушение этих требований создаёт основание для применения дисциплинарного взыскания.

Владимирова уточнила, что статья 192 Кодекса предусматривает три вида санкций: замечание, выговор и увольнение. Решение о конкретной мере принимает работодатель, исходя из обстоятельств и характера нарушений.

Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка
Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка

А ранее юрист рассказала, что работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания за опоздание, если оно произошло из-за сбоев в работе транспорта, вызванных непогодой. В таком случае сотрудник должен написать объяснительную, указав конкретные причины задержки. Она также добавила, что работник не может в одностороннем порядке требовать перевода на удалённую работу — это возможно только по согласованию с работодателем.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar