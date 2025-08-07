Эксперт объяснила, чем грозит сотрудникам систематическое опоздание

Постоянные опоздания на работу или уход до окончания смены способны привести к серьёзным последствиям для сотрудника. Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала РИА «Новости», что российское трудовое законодательство относит подобные действия к дисциплинарным проступкам.

Она отметила, что статья 21 Трудового кодекса РФ обязывает работников выполнять условия трудового договора и подчиняться правилам внутреннего распорядка, в которых чётко определено рабочее время. Систематическое нарушение этих требований создаёт основание для применения дисциплинарного взыскания.

Владимирова уточнила, что статья 192 Кодекса предусматривает три вида санкций: замечание, выговор и увольнение. Решение о конкретной мере принимает работодатель, исходя из обстоятельств и характера нарушений.