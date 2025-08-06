Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка

Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов заявил об открытии невольничьего рынка, который призван «решить кадровую проблему». Объявление он опубликовал в Telegram.

«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев», — написал он.

Работать рынок будет, как предполагается, 29-30 августа. В эти же дни в Слободе братьев Стерлиговых будет открыта ремесленная выставка, в рамках которой, как объявлялось ранее, будет функционировать Биржа труда. Потенциальным работодателям и работникам Стерлигов предложил вешать на себя таблички с информацией о том, какую работу человек может предложить, каким ремеслом владеет. Возможно, эту Биржу Стерлигов и имеет в виду под «невольничьим рынком».