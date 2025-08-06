Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка
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Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов заявил об открытии невольничьего рынка, который призван «решить кадровую проблему». Объявление он опубликовал в Telegram.
«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев», — написал он.
Работать рынок будет, как предполагается, 29-30 августа. В эти же дни в Слободе братьев Стерлиговых будет открыта ремесленная выставка, в рамках которой, как объявлялось ранее, будет функционировать Биржа труда. Потенциальным работодателям и работникам Стерлигов предложил вешать на себя таблички с информацией о том, какую работу человек может предложить, каким ремеслом владеет. Возможно, эту Биржу Стерлигов и имеет в виду под «невольничьим рынком».
Напомним, что недавно Герман Стерлигов обратился к властям с неожиданной просьбой о финансовой помощи. Он выразил негодование по поводу того, что, несмотря на сообщения СМИ о его миллиардном состоянии, он, по собственным словам, не может позволить себе купить даже самое необходимое.