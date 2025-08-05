Удалёнка и массажное кресло: Зумеры назвали условия для комфортной работы в 2025 году

Удалёнка, личный кабинет, оплаченные обеды и никакого начальника, который пишет в 23:00 — молодые сотрудники всё меньше похожи на поколение «работай-умри». Исследование показало, что для зумеров важно не только где, но и как работать. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«40% выберут гибкий график, 29% — фиксированный, 19% — сменный. 40% предпочитают работать удалённо, 29% готовы ездить в офис, 28% по душе гибрид — несколько дней в офисе, остальные — из дома», — говорится в исследовании.

Около 58% хотели бы отдельный кабинет, а самые желанные плюшки — компенсация расходов (58%), забота о здоровье (50%) и еда (46%). В идеале — оплаченные обеды (72%), оплата связи и интернета (68%) и проезд (57%). На рабочем месте зумеры мечтают об ортопедическом кресле, увлажнителе воздуха и личном пространстве. В зонах отдыха хотят видеть растения и массажные кресла. Забота о здоровье — это ДМС и дополнительные дни отпуска, которые выбрали 69% опрошенных.

Но если вдруг стажировка — то только платная: 44% готовы отказаться, если платить не будут. А на этапе собеседования большинство отпугивает отсутствие информации о зарплате, недружелюбный HR и туманная перспектива. Уже на работе раздражают начальники, которые не уважают личное время, плохо ставят задачи и висят на шее 24/7. 30% молодых сотрудников хотят получать обратную связь от руководителя. А 53% раздражает, когда он пишет в нерабочее время