Российские зумеры составили топ-5 самых неказистых советских авто

Поколение Z в России скептически относится к перспективе владеть советскими автомобилями. Согласно исследованию, молодые люди предъявляют к транспорту требования, которым классические модели отечественного автопрома не соответствуют.

Согласно результатам опроса, которые приводит «Газета.ru», безусловным аутсайдером стала компактная «Ока» (ВАЗ-1111), отвергнутая 19% опрошенных. Молодёжь раскритиковала модель за тесноту, минимальный багажник и сомнительную безопасность, назвав её «неудачной попыткой скопировать японские кей-кары».

На втором месте антирейтинга оказалась представительская «Волга» ГАЗ-24, не устроившая 15% респондентов. Основные претензии касались излишне мягкой подвески, посредственной управляемости и устойчивого образа «чиновничьего» автомобиля.

Закрывает тройку спорная «восьмёрка» (ВАЗ-2108) с её нестандартной двухдверной компоновкой и специфическим дизайном, оттолкнувшим 11% молодых автолюбителей. Менее категорично зумеры отнеслись к «Москвичу-2141» (7% отказов) и ВАЗ-2110 (4%), признав за ними отдельные достоинства, но отметив хронические проблемы с коррозией и технологическое отставание от зарубежных аналогов.

Эксперты объясняют такой выбор поколенческими ценностями: современная молодёжь ценит в автомобилях прежде всего надёжность, безопасность и технологичность — качества, которые массово появились лишь в постсоветскую эпоху. При этом исследование фиксирует интересный парадокс: критикуя практические недостатки, некоторые респонденты всё же признавали культурно-историческую значимость этих моделей для старших поколений.