Российские зумеры составили топ-5 самых неказистых советских авто
Опрос: Российские зумеры признали «Оку» худшим из советских автомобилей
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Поколение Z в России скептически относится к перспективе владеть советскими автомобилями. Согласно исследованию, молодые люди предъявляют к транспорту требования, которым классические модели отечественного автопрома не соответствуют.
Согласно результатам опроса, которые приводит «Газета.ru», безусловным аутсайдером стала компактная «Ока» (ВАЗ-1111), отвергнутая 19% опрошенных. Молодёжь раскритиковала модель за тесноту, минимальный багажник и сомнительную безопасность, назвав её «неудачной попыткой скопировать японские кей-кары».
На втором месте антирейтинга оказалась представительская «Волга» ГАЗ-24, не устроившая 15% респондентов. Основные претензии касались излишне мягкой подвески, посредственной управляемости и устойчивого образа «чиновничьего» автомобиля.
Закрывает тройку спорная «восьмёрка» (ВАЗ-2108) с её нестандартной двухдверной компоновкой и специфическим дизайном, оттолкнувшим 11% молодых автолюбителей. Менее категорично зумеры отнеслись к «Москвичу-2141» (7% отказов) и ВАЗ-2110 (4%), признав за ними отдельные достоинства, но отметив хронические проблемы с коррозией и технологическое отставание от зарубежных аналогов.
Эксперты объясняют такой выбор поколенческими ценностями: современная молодёжь ценит в автомобилях прежде всего надёжность, безопасность и технологичность — качества, которые массово появились лишь в постсоветскую эпоху. При этом исследование фиксирует интересный парадокс: критикуя практические недостатки, некоторые респонденты всё же признавали культурно-историческую значимость этих моделей для старших поколений.
Возможно достаточно состоятельные представители поколения Z оценили бы детище современного отечественного автопрома — представительские седаны Aurus. Ранее своё мнение о них высказал экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который объяснил, что устраивать гонки на таких машинах никто не будет — это автомобили для комфортных поездок. Однако сам бы он с удовольствием устроил тест-драйв специально доработанной версии.