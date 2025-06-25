Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 15:31

Российские зумеры составили топ-5 самых неказистых советских авто

Опрос: Российские зумеры признали «Оку» худшим из советских автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chere

Поколение Z в России скептически относится к перспективе владеть советскими автомобилями. Согласно исследованию, молодые люди предъявляют к транспорту требования, которым классические модели отечественного автопрома не соответствуют.

Согласно результатам опроса, которые приводит «Газета.ru», безусловным аутсайдером стала компактная «Ока» (ВАЗ-1111), отвергнутая 19% опрошенных. Молодёжь раскритиковала модель за тесноту, минимальный багажник и сомнительную безопасность, назвав её «неудачной попыткой скопировать японские кей-кары».

На втором месте антирейтинга оказалась представительская «Волга» ГАЗ-24, не устроившая 15% респондентов. Основные претензии касались излишне мягкой подвески, посредственной управляемости и устойчивого образа «чиновничьего» автомобиля.

Закрывает тройку спорная «восьмёрка» (ВАЗ-2108) с её нестандартной двухдверной компоновкой и специфическим дизайном, оттолкнувшим 11% молодых автолюбителей. Менее категорично зумеры отнеслись к «Москвичу-2141» (7% отказов) и ВАЗ-2110 (4%), признав за ними отдельные достоинства, но отметив хронические проблемы с коррозией и технологическое отставание от зарубежных аналогов.

Эксперты объясняют такой выбор поколенческими ценностями: современная молодёжь ценит в автомобилях прежде всего надёжность, безопасность и технологичность — качества, которые массово появились лишь в постсоветскую эпоху. При этом исследование фиксирует интересный парадокс: критикуя практические недостатки, некоторые респонденты всё же признавали культурно-историческую значимость этих моделей для старших поколений.

Китаец с узкими глазами пожаловался, что машина постоянно просит его не спать
Китаец с узкими глазами пожаловался, что машина постоянно просит его не спать

Возможно достаточно состоятельные представители поколения Z оценили бы детище современного отечественного автопрома — представительские седаны Aurus. Ранее своё мнение о них высказал экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, который объяснил, что устраивать гонки на таких машинах никто не будет — это автомобили для комфортных поездок. Однако сам бы он с удовольствием устроил тест-драйв специально доработанной версии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar