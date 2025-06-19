«Авто про комфорт»: Мазепин высказался о перспективах гонок с участием Aurus
Гонщик Мазепин: Aurus — это про комфорт, устраивать гонки на таких авто не стоит
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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин на полях ПМЭФ-2025 рассказал Life.ru о перспективах устроить гонки на представительских седанах Aurus. Идею он назвал маловероятной. По его словам, автомобили марки Aurus не подходят для соревнований. При этом он не исключил, что при желании мог бы и сам прокатиться — но только на специально доработанной версии.
Никита Мазепин — о гонках на Aurus. Видео © Life.ru
«Aurus — это не спорткар, а комфорт. Он явно не для таких, как я», — заявил спортсмен.
На форуме тем временем обсуждают не только машины, но и технологии будущего. Сенсацией ПМЭФ стал гуманоидный робот G1 от компании Unitree, способный работать автономно до 2 часов, бегать со скоростью 2,2 м/с и поднимать грузы до 3 кг. Стоимость модели стартует от 1,8 млн рублей, а продвинутые версии доходят до 8 миллионов.