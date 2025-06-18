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18 июня, 11:02

Роберт раздаёт поцелуйчики: На ПМЭФ показали гуманоидного робота

На ПМЭФ показали гуманоидного робота, который скоро появится на маркетплейсах

Сенсацией ПМЭФ-2025 стал Роберт, новый гуманоидный робот G1 от компании Unitree. Этот антропоморфный робот не просто умеет бегать и переносить предметы, но и способен удивить виртуальными поцелуями, адресованными всем желающим.

Робот Роберт на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Робот способен функционировать в автономном режиме до 2 часов, развивая скорость до 2,2 м/с и поднимая грузы весом до 3 кг. Управление осуществляется посредством пульта дистанционного управления, однако существует модификация с возможностью программирования для выполнения специализированных задач. Стоимость базовой модели составляет 1,8 миллиона рублей, в то время как расширенные комплектации с дополнительными функциями варьируются от 3,5 до 8 миллионов рублей.

«Вся инфраструктура создана под людей — значит, и роботы должны быть похожи на нас. Так с ними проще взаимодействовать», — заявили разработчики.

Все алгоритмы адаптированы под русский язык, а появление G1 в свободной продаже на маркетплейсах ожидается уже в следующем году. Сейчас его можно заказать на официальном сайте. Разработчики подчёркивают, что в будущем роботы будут интегрированы в повседневную жизнь — от логистики до сферы ухода.

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Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. Предварительно, авто оснащено модернизированными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120, 138 и 150 л. с. Привод — передний. Стоимость пока держится в секрете.

Обложка © Life.ru

Милена Скрипальщикова
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