«Эпоха перемен»: Орешкин раскрыл главную повестку ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум в 2025 году поднимет темы, выходящие за рамки стандартной повестки. Об этом сообщил «Постньюс» замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что нынешняя эпоха требует обсуждения не только экономических, но и фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством.

По его словам, форум станет площадкой для открытого диалога о будущем — как мировой экономики, так и цивилизации в целом. Многие мероприятия будут ориентированы на поиск решений по глобальным проблемам. Он напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что «мы живём в эпоху перемен», и отметил необходимость широкого диалога.