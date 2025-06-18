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Регион
18 июня, 09:37

«Эпоха перемен»: Орешкин раскрыл главную повестку ПМЭФ-2025

Орешкин: На ПМЭФ обсудят глобальные вызовы — от экономики до судьбы человечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Петербургский международный экономический форум в 2025 году поднимет темы, выходящие за рамки стандартной повестки. Об этом сообщил «Постньюс» замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что нынешняя эпоха требует обсуждения не только экономических, но и фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством.

«Россия будет стараться играть объединяющую роль, собирая экспертов со всего мира», — подчеркнул Орешкин.

По его словам, форум станет площадкой для открытого диалога о будущем — как мировой экономики, так и цивилизации в целом. Многие мероприятия будут ориентированы на поиск решений по глобальным проблемам. Он напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что «мы живём в эпоху перемен», и отметил необходимость широкого диалога.

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Как ранее сообщал Life.ru, участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.

Милена Скрипальщикова
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