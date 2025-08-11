Одной из категорий работающих россиян могут увеличить отпуск

В Госдуму планируют внести законопроект, который увеличит продолжительность ежегодного отпуска для предпенсионеров — работников, которым до пенсии осталось не более пяти лет. С подобной инициативой выступили лидеры фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.

Инициатива предполагает закрепить для этой категории работников отпуск сроком в 35 календарных дней — то есть увеличить его на семь дней по сравнению с текущей практикой.

«В стране свыше семи миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться», — сказал Миронов в комментарии РИА «Новости».

Он также отметил, что в настоящий момент Трудовой кодекс уже предусматривает дополнительные дни отпуска для инвалидов, и авторы предлагают распространить подобную поддержку на тех, кто приближается к пенсионному возрасту.

Гусев в свою очередь подчеркнул, что цель проекта — создать более комфортные условия перехода к новому этапу жизни и поддержать людей, находящихся «на пороге изменений», дав им возможность больше времени уделять здоровью и семье. После внесения проект поступит на рассмотрение профильных комитетов и будет проходить процедуру согласований в Государственной думе.