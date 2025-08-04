Тишина, пляж и бессонница: Россиянам объяснили, почему не удаётся заснуть вдали от дома

Отпуск — время расслабления и смены обстановки, но для многих он оборачивается неожиданным испытанием — бессонницей. Казалось бы, всё располагает к отдыху: шелест волн, уютная постель, отсутствие рабочих забот. Однако сон не приходит. Почему так происходит и как вернуть себе ночной покой? Об этом рассказывает РИАМО со ссылкой на руководителя направления спецпроектов Марию Киселёву.

Наш мозг воспринимает окружающий мир через зрение, слух, обоняние и осязание, и именно от этих факторов зависит, насколько комфортно мы чувствуем себя перед сном. Воссоздание привычной домашней атмосферы помогает быстрее расслабиться.

Например, небольшой мешочек с любимым ароматом — лаванды или мелиссы — создаст ощущение уюта. Маска для глаз будет незаменима в номерах с ярким светом, а беруши защитят от посторонних шумов, особенно если стены тонкие или окна выходят на шумную улицу. Не менее важна подушка — её стоит взять с собой или выбрать удобную дорожную модель, советует специалист.

«Хорошая подушка поддерживает шейный отдел позвоночника и снижает напряжение мышц. Особенно это важно при длительных перелётах», — отметила Киселёва.

Если матрас кажется слишком жёстким или мягким, компактный топпер поможет адаптировать спальное место под себя. Такие модели с эффектом памяти равномерно распределяют нагрузку и превращают любую кровать в более привычное место для отдыха.

Кроме того, вечерние ритуалы — чтение книги, чашка любимого чая или капля эфирного масла — служат сигналом для мозга о наступлении времени отдыха. Даже небольшие привычные действия помогают быстрее настроиться на спокойный и глубокий сон вдали от дома, заключила Киселёва.