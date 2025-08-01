«Под силу только Путину»: Психолог рассказала, почему долго не ходить в отпуск опасно

Длительный отказ от отпуска может быть опасен для здоровья, заявила в беседе с Life.ru психолог Марианна Абравитова. По её словам, отдых от работы необходим не только для решения бытовых задач, но и для психологической перезагрузки.

«Конечно же, отпуск нужен людям, которые особенно много работают в течение года. Эти промежутки важны и с технической точки зрения, потому что многие планируют на отпуск, например, начало ремонта или каких-то дел, которым реально нужно уделить большое количество времени», — пояснила психолог.

С психологической, даже с психобиологической, точки зрения, отпуск просто необходим нормальному человеку именно для того, чтобы переключиться надолго с одной сценарной линии своей жизни на совершенно иное, на расслабление. Марианна Абравитова Психолог

Эксперт отметила, что для того, чтобы человек вернулся из отпуска работоспособным и полным жизненной энергии, недостаточно просто выспаться на диване. С одной стороны, отдых и восстановление — это здорово и прекрасно, но подобное обычно происходит в выходные.

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«А отпуск — это достаточно длительный период времени, когда можно его назвать даже маленькой новой жизнью. И хорошо бы эту новую маленькую жизнь использовать по полной программе для того, чтобы каждый раз обновляться», — сказала Абравитова.

Психолог отметила, что уровень ответственности и контроля у президента РФ Владимира Путина настолько высок, что технически это не позволяет ему выйти из игры даже на небольшое количество времени. Для того чтобы занимать эту должность и быть включённым 24 на 7 на протяжении всего президентского срока, человек должен быть устроен определённым образом.

Это тот человек, для которого то, чем он занимается, является не просто верхушкой пирамиды. И такие люди есть. Частенько эти люди занимают высокие должности, но они полностью, полностью отдаются этому делу. И я могу сказать, они не умеют отдыхать в силу того, что им этот отдых не нужен. Марианна Абравитова Психолог

«То есть такое количество всего происходит, что переключение с одного сектора на другой внутри работы оно как раз и даёт перезапуск автоматический и обновление вот в таком автоматическом режиме. И там это обновление просто нескончаемо», — пояснила эксперт.

Кроме того, она указала на то, что уровень ответственности, на котором находятся такие люди, подразумевает работу даже в ночное время. Однако не ходить в отпуск под силу исключительно Путину, в то время как всем остальным людям он безусловно важен и нужен.