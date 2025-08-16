Выяснилось, как предпочитают работать хитрые зумеры

Тренд на «микропенсии» набирает популярность среди зумеров: они работают несколько месяцев, откладывают деньги и устраивают длительные перерывы. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская.

«В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы», — поделилась она.

Как отметила эксперт, такое часто случается при работе в общепите, человек вырабатывает стресс и выгорание, после чего ему требуется время на восстановление. Молодые люди чаще всего работают по циклу восемь-девять месяцев без отпуска, а затем берут паузу на два-три месяца для отдыха и путешествий. Есть и те, кто трудится пару лет, после чего устраивает длительный перерыв — от полугода до года, пробует новые профессии и должности, чтобы найти подходящее направление.