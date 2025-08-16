Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 08:25

Выяснилось, как предпочитают работать хитрые зумеры

HR-директор Ряжеская: Тренды на микропенсии набирают популярность у зумеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тренд на «микропенсии» набирает популярность среди зумеров: они работают несколько месяцев, откладывают деньги и устраивают длительные перерывы. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская.

«В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы», — поделилась она.

Как отметила эксперт, такое часто случается при работе в общепите, человек вырабатывает стресс и выгорание, после чего ему требуется время на восстановление. Молодые люди чаще всего работают по циклу восемь-девять месяцев без отпуска, а затем берут паузу на два-три месяца для отдыха и путешествий. Есть и те, кто трудится пару лет, после чего устраивает длительный перерыв — от полугода до года, пробует новые профессии и должности, чтобы найти подходящее направление.

Каждый пятый зумер не хочет иметь детей: Социолог объяснил, как исправить ситуацию
Каждый пятый зумер не хочет иметь детей: Социолог объяснил, как исправить ситуацию

Ранее сообщалось, что поколение зумеров предъявляет больше всего требований к работодателям. Амбиции молодых соискателей — это не каприз, а полезный урок для работодателей. Компаниям следует провести собеседование с зумером, чтобы понять, какие вопросы его интересуют, и оценить впечатления после стажировки.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar