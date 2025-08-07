Каждый пятый зумер не хочет иметь детей: Социолог объяснил, как исправить ситуацию

Согласно данным ВЦИОМ, половина российских зумеров готовы родить только двоих детей, каждый десятый ориентирован на одного ребёнка, а каждый пятый вовсе не собирается заводить наследников. По мнению социолога Андрея Мозолина, 20-летние люди воспринимают себя ещё детьми, поэтому не готовы брать на себя определённые обязательства.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, эксперт призвал рассмотреть экономические, культурные, социальные и другие факторы в комплексе. К примеру, доступность услуг по уходу за ребёнком очень важна для городских женщин, планирующих рождение детей, причём это важнее, чем наличие собственного жилья.

«Другой фактор: мужья должны помогать жёнам в уходе за ребёнком. Есть условия, связанные с рынком труда: женщины хотят сначала сделать карьеру, а потом уже рожать детей», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».