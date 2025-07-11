Зумеры против миллениалов: Эксперт раскрыла главные различия свадеб разных поколений

Организатор свадеб, генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман проанализировала ключевые различия между свадьбами представителей поколений зумеров и миллениалов. Как она отметила в беседе с Life.ru, главным фактором, определяющим формат торжества, становится вопрос финансирования мероприятия.

Когда свадьбу оплачивают родители, что характерно для совсем молодых пар, праздник приобретает традиционные черты. Такие торжества отличаются массовостью, куда приглашаются не только друзья молодожёнов, но и коллеги родителей, дальние родственники. Формат обычно представляет собой классический банкет с рассадкой и стандартной программой, поскольку такие свадьбы в большей степени организуются для родителей.

В современности популярны свадьбы в формате вечеринок: без строгой банкетной рассадки, с более неформальной атмосферой. Обычно это микс: сначала идёт короткая банкетная часть, затем гости переходят на веранду или в другое место, где устраивается вечеринка с кальянами, танцами и общением. Такой формат нравится молодёжи, а родители зачастую его не поддерживают. В результате свадьбы-вечеринки устраивают миллениалы, потому что платят за всё сами. Евгения Лейбман Организатор свадеб, генеральный директор Leybman Wedding

Особый интерес, по словам эксперта, представляют свадьбы зумеров, чьи родители сами относительно молоды (около сорока лет). В таких случаях, даже при сохранении классического формата, появляются элементы современного стиля — элегантный декор, качественная кухня и продуманные развлечения. Родители, будучи сами достаточно современными, участвуют в организации и делают выбор в пользу стильных, но традиционных решений.

Лейбман резюмирует, что современные свадьбы всё чаще представляют собой синтез традиций и новых форматов. Миллениалы выбирают весёлые, креативные вечеринки с элементами юмора, в то время как зумеры склоняются к более классическим, но стильным торжествам.

«В любом случае современные свадьбы всё чаще сочетают традиции с новыми форматами, создавая уникальные праздники для разных поколений», — заключила она.