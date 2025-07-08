В Татарстане будут выдавать гранты на свадьбу по сто тысяч рублей
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Татарстан стал первым регионом России, где молодожёны могут получить грант в 100 тысяч рублей на свадьбу. Участвовать в программе смогут 80 пар в возрасте до 35 лет, проживающие в республике не менее трёх лет.
Для получения субсидии необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги РТ 2.0», приложив видеовизитку, а также пройти собеседование. Средства перечислят на карту в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки. Первый замминистра по делам молодёжи Татарстана Софья Галиева-Мустафина заявила, что программа направлена на поддержку семейных традиций.
«Свадьба — это очень и очень дорого. Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодожёнам», — подчеркнула она на брифинге в Кабинете Министров. По её словам, инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на пары.
Ранее россиянам раскрыли, кто сможет получить до 100 тысяч рублей за счёт льготы. Чтобы получить выплату, подайте заявление наиболее удобным для вас способом: на портале «Госуслуги», в Социальном фонде России (СФР) или в многофункциональном центре (МФЦ). В большинстве случаев, благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, собирать дополнительные документы не потребуется. Ключевым условием для получения выплаты является среднедушевой доход семьи за предыдущий год.