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Регион
8 июля, 18:04

В Татарстане будут выдавать гранты на свадьбу по сто тысяч рублей

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / DocPhotos

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / DocPhotos

Татарстан стал первым регионом России, где молодожёны могут получить грант в 100 тысяч рублей на свадьбу. Участвовать в программе смогут 80 пар в возрасте до 35 лет, проживающие в республике не менее трёх лет.

Для получения субсидии необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги РТ 2.0», приложив видеовизитку, а также пройти собеседование. Средства перечислят на карту в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки. Первый замминистра по делам молодёжи Татарстана Софья Галиева-Мустафина заявила, что программа направлена на поддержку семейных традиций.

«Свадьба — это очень и очень дорого. Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодожёнам», — подчеркнула она на брифинге в Кабинете Министров. По её словам, инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на пары.

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Ранее россиянам раскрыли, кто сможет получить до 100 тысяч рублей за счёт льготы. Чтобы получить выплату, подайте заявление наиболее удобным для вас способом: на портале «Госуслуги», в Социальном фонде России (СФР) или в многофункциональном центре (МФЦ). В большинстве случаев, благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, собирать дополнительные документы не потребуется. Ключевым условием для получения выплаты является среднедушевой доход семьи за предыдущий год.

Александра Мышляева
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