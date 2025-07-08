В Татарстане будут выдавать гранты на свадьбу по сто тысяч рублей

Татарстан стал первым регионом России, где молодожёны могут получить грант в 100 тысяч рублей на свадьбу. Участвовать в программе смогут 80 пар в возрасте до 35 лет, проживающие в республике не менее трёх лет.

Для получения субсидии необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги РТ 2.0», приложив видеовизитку, а также пройти собеседование. Средства перечислят на карту в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки. Первый замминистра по делам молодёжи Татарстана Софья Галиева-Мустафина заявила, что программа направлена на поддержку семейных традиций.

«Свадьба — это очень и очень дорого. Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодожёнам», — подчеркнула она на брифинге в Кабинете Министров. По её словам, инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на пары.