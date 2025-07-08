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8 июля, 14:46

Пока кринж не разлучит: Зумеры сыграли первую свадьбу с «плюс вайб коллабом», но это не точно

Молодожёны сыграли свадьбу с зумерским сленгом в подмосковном загсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stockfilms88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stockfilms88

В Московской области прошла необычная церемония бракосочетания, в ходе которой молодожёны вступили в «плюс вайб коллаб» и дали клятвы вместе «флексить по жизни». Видео распространил телеграм-канал «Новости Москвы».

Зумерская свадьба. Видео © Telegram / Новости Москвы

«Вступление в плюс-вайб коллаб — это начало доброго союза любящих сердец. С этого дня вы будете флексить по жизни рука об руку, вместе переживая и норм и стрём», — сказала сотрудница загса.

Молодожёны решили заменить некоторые устоявшиеся формулировки, чтобы речь регистраторши брака звучала более современно. Почти сразу некоторые решили, что такой подход является плевком в лицо традиционных ценностей. Но есть и те, кому такая церемония показалась милой. Пресс-секретарь Главного управления ЗАГС Московской области Анастасия Точилина, впрочем, опровергла проведения такой церемонии.

«Такого загса нет в Подмосковье и таких гербов нет, и вообще это, скорее всего, нейросеть», – сказала «Абзацу» Точилина.

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Возможно, вы не захотите в это верить, но зумеры посещают библиотеки. Ранее библиотекарь рассказал, что главным их «крашем» является Александр Пушкин, у которого активнее всего читают «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и «Барышня-крестьянка», не превратившиеся в неактуальный «кринж» даже спустя почти две сотни лет.

Владимир Озеров
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