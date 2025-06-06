Библиотекарь назвала самые популярные у зумеров произведения Пушкина

Самыми популярными произведениями писателя Александра Пушкина среди зумеров стали «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». Об этом рассказала в беседе с «Постньюс» руководитель библиотеки Москвы Наталия Пилипенко.

Оказывается, интерес к классической литературе у молодёжи просыпается благодаря экранизациям. Сейчас в топе фильм режиссёра Феликса Умарова «Пророк», где поэта сыграл актёр Юра Борисов. Зачастую зумеры знакомятся с оригиналом уже после просмотра киноленты, чтобы сравнить.

Пилипенко отметила, что зумеры запрашивают такие произведения Пушкина, как «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин».

Говоря о поэте, Пилипенко отметила, что «он — наше всё», ведь благодаря таланту его произведения продолжают оставаться популярными.