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6 июня, 15:07

Библиотекарь назвала самые популярные у зумеров произведения Пушкина

Библиотекарь Пилипенко: Чаще всего зумеры читают у Пушкина «Капитанскую дочку»

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Самыми популярными произведениями писателя Александра Пушкина среди зумеров стали «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». Об этом рассказала в беседе с «Постньюс» руководитель библиотеки Москвы Наталия Пилипенко.

Оказывается, интерес к классической литературе у молодёжи просыпается благодаря экранизациям. Сейчас в топе фильм режиссёра Феликса Умарова «Пророк», где поэта сыграл актёр Юра Борисов. Зачастую зумеры знакомятся с оригиналом уже после просмотра киноленты, чтобы сравнить.

Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина
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Пилипенко отметила, что зумеры запрашивают такие произведения Пушкина, как «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин».

Говоря о поэте, Пилипенко отметила, что «он — наше всё», ведь благодаря таланту его произведения продолжают оставаться популярными.

Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7
Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7

Ранее сотрудники Государственного музея-заповедника имени Александра Пушкина рассказали Life.ru, что самым современным произведением поэта можно считать не только поэму «Евгений Онегин», но и трагедию «Борис Годунов». Эти шедевры литературы не теряют своей актуальности и могут ответить на вопросы любого поколения.

Юлия Сафиулина
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