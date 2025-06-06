Библиотекарь назвала самые популярные у зумеров произведения Пушкина
Библиотекарь Пилипенко: Чаще всего зумеры читают у Пушкина «Капитанскую дочку»
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Самыми популярными произведениями писателя Александра Пушкина среди зумеров стали «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». Об этом рассказала в беседе с «Постньюс» руководитель библиотеки Москвы Наталия Пилипенко.
Оказывается, интерес к классической литературе у молодёжи просыпается благодаря экранизациям. Сейчас в топе фильм режиссёра Феликса Умарова «Пророк», где поэта сыграл актёр Юра Борисов. Зачастую зумеры знакомятся с оригиналом уже после просмотра киноленты, чтобы сравнить.
Пилипенко отметила, что зумеры запрашивают такие произведения Пушкина, как «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин».
Говоря о поэте, Пилипенко отметила, что «он — наше всё», ведь благодаря таланту его произведения продолжают оставаться популярными.
Ранее сотрудники Государственного музея-заповедника имени Александра Пушкина рассказали Life.ru, что самым современным произведением поэта можно считать не только поэму «Евгений Онегин», но и трагедию «Борис Годунов». Эти шедевры литературы не теряют своей актуальности и могут ответить на вопросы любого поколения.