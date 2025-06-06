Сотрудники музея назвали самые «современные» произведения Пушкина
Музей-заповедник Пушкина:«Евгений Онегин» и «Борис Годунов» актуальны до сих пор
Обложка © Kandinsky / Life.ru
Сотрудники Государственного музея-заповедника имени Александра Пушкина заявили, что самыми «современными» произведениями поэта можно назвать поэму «Евгений Онегин» и трагедию «Борис Годунов». Они не теряют своей актуальности и могут ответить на вопросы любого поколения читателей.
«Легче всего ответить, что все произведения [актуальны]! Но мы бы выбрали поэму «Евгений Онегин» и трагедию «Борис Годунов». В них можно найти ответы на вопросы современной жизни. <...> Поэтому произведения А.С. Пушкина не можно, а нужно читать и перечитывать в любые годы», — ответили сотрудники музея.
Также сотрудники музея предположили, что Пушкину бы не понравились современные фильмы о нём и треки на его стихи под современные биты. Однако, если бы Пушин всё же жил в наше время, он мог бы вести блог в телеграм-канале об образовании и системе воспитания.