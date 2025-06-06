«К счастью, он этого не видит»: В музее Пушкина отреагировали на новые фильмы о поэте

В музее-заповеднике имени Александра Пушкина предположили в беседе с Life.ru, что поэт был бы недоволен современными фильмами о нём и исполнением его стихов под современные биты.

Например, в этом году на большой экран вышла кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина». Фильм вызвал спорные впечатления из-за читающего рэп поэта, откровенных танцев и слишком дерзкого повествования.

«К счастью, он не услышал это и не увидел фильмы о нём», — прокомментировали в музее.

Однако, если бы Пушкин всё же жил в наше время, он мог бы вести блог в телеграм-канале об образовании и системе воспитания, считают сотрудники музея.