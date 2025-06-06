«К счастью, он этого не видит»: В музее Пушкина отреагировали на новые фильмы о поэте
Музей-заповедник Пушкина: К счастью, Пушкин не видел современные фильмы о нём
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr
В музее-заповеднике имени Александра Пушкина предположили в беседе с Life.ru, что поэт был бы недоволен современными фильмами о нём и исполнением его стихов под современные биты.
Например, в этом году на большой экран вышла кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина». Фильм вызвал спорные впечатления из-за читающего рэп поэта, откровенных танцев и слишком дерзкого повествования.
«К счастью, он не услышал это и не увидел фильмы о нём», — прокомментировали в музее.
Однако, если бы Пушкин всё же жил в наше время, он мог бы вести блог в телеграм-канале об образовании и системе воспитания, считают сотрудники музея.
Напомним, что 6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. Накануне президент России Владимир Путин поздравил всех с предстоящим праздником.