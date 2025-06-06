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Регион
6 июня, 10:23

«К счастью, он этого не видит»: В музее Пушкина отреагировали на новые фильмы о поэте

Музей-заповедник Пушкина: К счастью, Пушкин не видел современные фильмы о нём

Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr

Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), режиссёр Феликс Умаров. Обложка © Kino-teatr

В музее-заповеднике имени Александра Пушкина предположили в беседе с Life.ru, что поэт был бы недоволен современными фильмами о нём и исполнением его стихов под современные биты.

Например, в этом году на большой экран вышла кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина». Фильм вызвал спорные впечатления из-за читающего рэп поэта, откровенных танцев и слишком дерзкого повествования.

«К счастью, он не услышал это и не увидел фильмы о нём», — прокомментировали в музее.

Однако, если бы Пушкин всё же жил в наше время, он мог бы вести блог в телеграм-канале об образовании и системе воспитания, считают сотрудники музея.

Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина
Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина

Напомним, что 6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. Накануне президент России Владимир Путин поздравил всех с предстоящим праздником.

Полина Никифорова
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