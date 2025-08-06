Зумеры vs бумеры: Как разные поколения выбирают жильё в России

Поколения по-разному подходят к выбору жилья. Вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Юрий Загоровский в разговоре с РИА «ФедералПресс» подчеркнул, что внутри каждой возрастной группы есть различия.

«В каждом поколении есть успешные предприниматели с деньгами или наоборот – люди с весьма скромным достатком. Кому-то жильё досталось в наследство – и это серьёзный стартовый капитал для действий на рынке недвижимости», — отметил Загоровский.

Бумеры (родившиеся до 1964 года) ценят уют и практичность, чаще выбирая студии или «двушки» (77 %). Психолог Олеся Иневская объяснила, что это связано с советским опытом, когда жильё получали от государства.

«Квартиру могли дать бесплатно после определённого количества лет работы на одном предприятии, в зависимости от очереди и семейного положения. Это был знак признания трудового вклада человека и гарантия стабильности», — сказала эксперт.

Поколение X (1965–1980) ищет баланс между стилем и удобством, часто выбирая «двушки» с возможностью перепланировки. По словам Иневской, они рассматривают недвижимость как инвестицию и нередко сдают квартиры в аренду.

Миллениалы (1981–1996) предпочитают простор: 47 % выбирают «трёшки», а 35 % – «двушки». Как отметила психолог, они чаще арендуют жильё, тратя деньги на саморазвитие и путешествия. Зумеры (1997–2010) выбирают минимализм: 38 % рассматривают «евродвушки», а 32 % – студии. Иневская добавила, что многие из них арендуют жильё или живут с родителями.

Поколение альфа (дети, родившиеся после 2013 года), вероятно, будет выбирать технологичное жильё с гибкой планировкой. Самые активные на ипотечном рынке — россияне 25–45 лет. Они берут кредиты в среднем на 4,25 млн рублей сроком на 23 года.

Как резюмировал риэлтор Загоровский, с возрастом отношение к жилью меняется, и то, что было важно в молодости, со временем может уступить место другим приоритетам.