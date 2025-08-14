Зумеров назвали самыми требовательными при трудоустройстве
Поколение зумеров имеет больше всего требований при выборе места работы. Об этом сообщил вице-президент по развитию стратегических партнёрств SuperJob Амир Сараков.
«Зумеры самые требовательные при трудоустройстве», — подчеркнул Сараков.
По словам эксперта, такие амбиции молодых соискателей — не просто каприз, а полезный урок для работодателей.
Он посоветовал работодателям поупражняться, проведя собеседование с зумером, чтобы послушать, какие вопросы его интересуют, и спросить, каковы будут его впечатления после стажировки.
«Можно даже впоследствии взять у него интервью», — добавил Сараков в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал о тех самых условиях, которые сделают работу комфортной для зумеров. К примеру, молодёжь будет рада увидеть в офисе живые растения, массажное кресло, а также полакомиться бесплатными обедами. Принцип «работай-умри» им совсем чужд.