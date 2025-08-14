Зумеров назвали самыми требовательными при трудоустройстве

Поколение зумеров имеет больше всего требований при выборе места работы. Об этом сообщил вице-президент по развитию стратегических партнёрств SuperJob Амир Сараков.

«Зумеры самые требовательные при трудоустройстве», — подчеркнул Сараков.

По словам эксперта, такие амбиции молодых соискателей — не просто каприз, а полезный урок для работодателей.

Он посоветовал работодателям поупражняться, проведя собеседование с зумером, чтобы послушать, какие вопросы его интересуют, и спросить, каковы будут его впечатления после стажировки.

«Можно даже впоследствии взять у него интервью», — добавил Сараков в беседе с ТАСС.