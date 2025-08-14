В России будут считать отпускные по-новому

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновлённые правила расчёта отпускных выплат. По информации ТАСС, ссылающейся на комментарий юриста и эксперта по трудовому праву Ольги Владимировой, теперь при определении размера отпускных будут учитываться квартальные и годовые премии.

Специалист пояснила, что в расчётную базу войдут выплаты, которые ранее не принимались во внимание, включая премии за квартал или год. Также она отметила, что при масштабном повышении окладов будет проводиться индексация среднего заработка, что может увеличить сумму отпускных. Если же ранее все премии уже учитывались и повышения зарплат не было, размер выплат останется прежним. Однако на практике у многих россиян отпускные вырастут или станут более справедливыми, особенно в случаях, когда прежде премиальные выплаты не включались в расчёты.

По словам Владимировой, изменения связаны с тем, что с 1 сентября все премии и денежные поощрения, закреплённые в системе оплаты труда, станут частью расчёта среднего заработка. До этой даты действовали правила, установленные постановлением 2007 года, согласно которым в расчёт включались только те премии и вознаграждения, которые прямо предусматривались системой оплаты. При этом фиксированные выплаты часто не учитывались.

Эксперт также объяснила, как новые правила будут учитывать повышение зарплат при расчёте отпускных. Индексация будет применяться, если увеличение окладов или тарифных ставок затронуло всю компанию, отдельный филиал в другом регионе, обособленное подразделение или представительство организации.

Владимирова подчеркнула, что теперь законодательство чётко определяет, какие выплаты подлежат индексации, а какие — нет. Кроме того, официально признано, что повышение может касаться не только компании в целом, но и её отдельных структурных подразделений. Это, по её мнению, снизит количество споров с контролирующими органами, поскольку алгоритм расчёта стал более прозрачным.