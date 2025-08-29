Мессенджер MAX
29 августа, 10:54

Вирусолог объяснил, почему России не грозит эпидемия чикунгуньи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Первый случай лихорадки чикунгунья, выявленный в России, не представляет угрозы для населения. Как заявил профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, болезнь передаётся исключительно через укусы насекомых, которых в нашей стране не водится.

«Это заводной случай, никому он не угрожает. Никого он не заразит, потому что эта лихорадка передаётся с насекомыми, а значит, зависит от определённого природного очага», — приводит «Постньюс» слова специалиста.

«Лихорадочный» отпуск: Названо 12 стран, где отдых может омрачить чикунгунья
Напомним, ранее в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья, свирепствующей в Азии. Как сообщается, заболевший прилетел после отдыха на Шри-Ланке. При этом ряд СМИ утверждают, что заболевание нашли у двоих человек, и следом за госпитализированным мужчиной в больницу отправился и его друг.

