Вирусолог объяснил, почему России не грозит эпидемия чикунгуньи

Вирусолог Чумаков: Выявленный случай чикунгуньи в России не несёт угрозы
Первый случай лихорадки чикунгунья, выявленный в России, не представляет угрозы для населения. Как заявил профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, болезнь передаётся исключительно через укусы насекомых, которых в нашей стране не водится.
«Это заводной случай, никому он не угрожает. Никого он не заразит, потому что эта лихорадка передаётся с насекомыми, а значит, зависит от определённого природного очага», — приводит «Постньюс» слова специалиста.
Напомним, ранее в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья, свирепствующей в Азии. Как сообщается, заболевший прилетел после отдыха на Шри-Ланке. При этом ряд СМИ утверждают, что заболевание нашли у двоих человек, и следом за госпитализированным мужчиной в больницу отправился и его друг.