«Лихорадочный» отпуск: Названо 12 стран, где отдых может омрачить чикунгунья

Основными переносчиками страшной лихорадки чикунгунья являются азиатские тигровые комары, которые нередко встречаются в популярных туристических странах. Полный список в беседе с Life.ru перечислила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Лихорадку чикунгунья переносят азиатские тигровые комары, которые чаще встречаются в жарких регионах — в странах Латинской Америки, Африки, Азии. В частности, это Мадагаскар, Шри-Ланка, Бангладеш, Таиланд, Индия, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Конго, Танзания, Колумбия, Венесуэла. Ольга Уланкина Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

Как сообщила собеседница Life.ru, для лихорадки чикунгунья характерна сильная и продолжительная боль в суставах, которая может сохраняться неделями, а в хронических случаях — месяцами. Эти боли настолько изнурительны, что человек вынужденно сгибается, испытывая трудности с прямохождением. Само название болезни, «чикунгунья», в переводе с местного языка означает «стать искривлённым», что отражает этот симптом.

Среди других признаков, позволяющих заподозрить заболевание, эксперт выделила резкое повышение температуры до 39–40 °C, головную боль, появление сыпи, а также сильные боли в суставах и мышцах. Обычно симптомы проявляются через 3–7 дней после укуса инфицированного комара.

Для профилактики врач посоветовала наносить репелленты, использовать сетки на окна и включать фумигаторы. В самолётах риск заражения минимален, а вирус от человека к человеку не передаётся. Также специалист напомнила, что при возникновении недомогания после поездки в южные регионы необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Важно предоставить врачу сведения о датах и странах путешествия. Несмотря на отсутствие специфического лечения лихорадки чикунгунья, ранняя диагностика позволяет эффективно управлять симптомами и минимизировать риск развития осложнений, подытожила она.